Nieuwe straat in Haaltert: ‘Pis-kak-rookstraatje’ Claudia Van den Houte

24 oktober 2019

22u32 4 Haaltert Twee zelfstandigen uit de Hoogstraat hebben een steegje tussen hun beide zaken ludiek een naam gegeven tijdens de jaarmarkt: het ‘Pis-kak-rookstraatje’.

“Mensen staan hier voortdurend tegen de muur te plassen of doen er zelfs hun grote boodschap. Het ligt er ook vol met sigarettenpeuken. We hadden al foto’s doorgestuurd naar de gemeente en die heeft erop gereageerd door het eens te laten opkuisen, maar de hinder blijft. Het steegje had nog geen officiële naam. Op deze manier kunnen we het probleem misschien wat onder de aandacht brengen”, aldus Derry Steenhout en Joris Redant. De gemeente laat weten te bekijken hoe het probleem kan worden opgelost.