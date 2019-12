Nieuwe sporthal, vrijetijdshuis en extra kinderopvangen: gemeente investeert 43 miljoen euro Claudia Van den Houte

19 december 2019

21u30 2 Haaltert Het gemeentebestuur zal de komende zes jaar 43,1 miljoen investeren. Het bestuur plant onder meer een nieuwe sporthal en buitensportterreinen, de uitbreiding van de bibliotheek naar een vrijetijdshuis en nieuwe kinderopvangen in Denderhoutem en Heldergem. Er wordt elk jaar geïnvesteerd in 2,5 kilometer fietspaden en 1,25 kilometer voetpaden. Een overzicht van enkele belangrijke speerpunten.

Met liefst 43,1 miljoen euro geplande investeringen, heeft Haaltert een ambitieus meerjarenplan. Er worden geen algemene gemeentebelastingen ingevoerd en de personenbelasting blijft gelijk, maar de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhogen wel van 790 naar 940.

1. Nieuwe sporthal en buitensportterreinen

Het bestuur plant de bouw van een nieuwe sporthal. “We weten dat onze sporthal te klein is en dat de vraag naar sportmogelijkheden groot is”, zegt schepen Laurent Volckaert (N-VA). “We bouwen daarom een nieuwe multifunctionele sporthal en andere kleinere sportsites met skate- en fitnessmogelijkheden.” Een locatie voor de nieuwe sporthal is er nog niet. Alles wordt uitgewerkt in een ‘masterplan sport’, waarvoor zes miljoen wordt uitgetrokken. Voor de buitensportterreinen en een kunstgrasveld zijn de terreinen achter de huidige sporthal in Denderhoutem en het Vondelhof mogelijke locaties.

2. Uitbreiding bibliotheek naar vrijetijdshuis

De bibliotheek wordt uitgebreid en samen met het Warandegebouw opgewaardeerd en ontwikkeld tot een vrijetijdshuis. Er komt dus een renovatie en een bijbouw. “De bib is vandaag immers veel meer dan een plaats waar je een boek ontleent”, zegt schepen Bart Ottoy (CD&V). “We zien ze als een ontmoetingsplaats voor inwoners, een buurthuis, studieruimte... kortom een belevingsbibliotheek en toeristisch punt. Tegen de stroom in verhogen we ook de subsidies cultuur.”

3. Herinrichting gemeentehuis

Het huidige gemeentehuis krijgt een herinrichting. Het gebouw zal een hele transformatie ondergaan en een betere indeling krijgen. Vooral de benedenverdieping zal grondig worden aangepakt. Er komt een centraal onthaal en er zal ook op afspraak worden gewerkt. Het gaat om een investering van één miljoen euro.

4. Bouw kinderopvang in Heldergem en Denderhoutem

Zowel in de deelgemeente Heldergem als in deelgemeente Denderhoutem komt er een nieuwe kinderopvang. In Heldergem komt er een volledig nieuw gebouw op de site van het HOC. In Denderhoutem komt de nieuwe kinderopvang op het gelijkvloers van het gebouw naast de nieuwe polyvalente zaal, dat de gemeente aankocht. “Daarnaast zetten we verder in op een sociale en dynamische leefomgeving voor jong en oud met onder andere de uitbreiding van vakantieopvang, buitenschoolse activiteiten, de investering in een netwerk welzijn en een lokaal loket kinderopvang”, vertelt schepen Lisa Houtman (sp.a). Er gaat ook aandacht naar kinderarmoede. “Via een actieplan kinderarmoede willen we gerichte acties zoals gratis maaltijden in Haalterse scholen en de tussenkomst in schoolabonnementen opnemen.”

5. Vernieuwing dorpskernen Haaltert, Kerksken en Terjoden

Naast de vernieuwing van de dorpskern van Haaltert, met het Sint-Goriksplein, zal het bestuur ook bekijken hoe de dorpskernen van Kerksken en Terjoden heringericht kunnen worden. “Terjoden heeft nu een grijs dorpsplein. We willen dat herinrichten, met bijvoorbeeld een combinatie van sport en park. In Kerksken willen we van de geplande heraanleg van de N460 gebruikmaken om Kerksken echt een dorpskern te geven, met groen, eventueel sport- en parkeermogelijkheden... Nu is er geen echt dorpsplein”, aldus burgemeester Veerle Baeyens (N-VA).

6. 2,5 km fietspaden en 1,25 kilometer voetpaden per jaar

“We zullen jaarlijks investeren in 2,5 kilometer fietspaden en 1,25 kilometer voetpaden. Zo zorgen we voor een veilige verplaatsing voor onze zwakke weggebruiker”, zegt schepen Bart Welleman (N-VA). “Er zijn ook nieuwe rioleringswerken gepland in de Ninovestraat, Boekent, Eiland, Molenmeersen, Processie- en Holbeekweg, Hooglareweg... De inhaalbeweging voor het onderhoud van onze wegen krijgt verder doorgang.” Verder staat er een hervorming van de MOBI-bus en een MOBI-punt aan het station van Ede gepland.

7. Meer groen

Het Warandepark wordt aangepakt, het Vondelhof wordt heringericht en er wordt een nieuwe tuin aangelegd aan de bib in Denderhoutem. Het bestuur engageert zich ook om één hectare bos per jaar aan te planten. Voor speelpleinen wordt er ingezet op ‘avontuurlijk spelen’.

8. Regierol in woonbeleid

Het bestuur wil een regierol vervullen in het woonbeleid. “Het uitwerken van een vernieuwde ruimtelijke visie aan de hand van het woonomgevingsplan en de bouwmeesterscan is de start hiervan”, aldus schepen Phaedra Van Keymolen (CD&V). De bouw van sociale woningen moet voor het bestuur gespreid worden over de verschillende deelgemeenten, met een voorrangsbeleid voor de inwoners van Haaltert.

Nog enkele andere plannen:

- Nieuwe vaste en mobiele camerabewaking

- Een dierenbegraafplaats

- Dorpsraden in elke deelgemeente

- Een kinderkabinet

- Verbouwing oud gemeentehuis in Heldergem tot ontmoetingscentrum

- Een starterspakket ter beschikking stellen voor startende ondernemers

- Nieuwe jeugdlokalen in Wypenstalstraat in Haaltert en in Kerksken