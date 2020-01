Nieuwe regels Driekoningen positief bevonden, De Mottige Mirza’s winnen wedstrijd: “Alles veel vlotter verlopen” Claudia Van den Houte

12 januari 2020

16u47 0 Haaltert De nieuwe regels voor de Driekoningen in Denderhoutem hebben de wedstrijd vlotter doen verlopen. Dat is de conclusie van de meeste deelnemers. De verklede groepen moesten voor het eerst elk een opgelegd traject volgen. “Wel één nadeel: wijzelf zien maar één andere groep optreden”, klinkt het onder meer bij De Mottige Mirza’s, die de wedstrijd voor de derde keer wonnen.

Het feest van het jaar in Denderhoutem, het ‘Mekka van Driekoningen’ , werd afgelopen weekend opnieuw gevierd met een grote driekoningenwedstrijd. Verklede groepen trekken elk jaar langs verschillende ‘open huizen’ om er een nummertje te brengen, waarbij wordt gezongen, gedanst en wordt gelachen met de gebeurtenissen in het dorp het voorbije jaar. Ook dit jaar passeerden tal van gebeurtenissen de revue tijdens de nummers, zoals de wegenwerken en de geplande invoering van eenrichtingsverkeer in Denderhoutem, de nieuwe bibliotheek, het huwelijk van de uitbaatster van de plaatselijke Delhaize, de letterzetter die de bomen in het Vondelhof aantastte...

Dit jaar hadden de organisatoren van de Feestraad Atom enkele nieuwe regels ingevoerd. De belangrijkste verandering in de wedstrijd voor volwassenen, was dat de deelnemende groepen een vast traject opgelegd kregen. Voordien moesten de groepen een tiental open huizen doen, maar mochten ze zelf beslissen in welke volgorde ze de open huizen bezochten. De deelnemende groepen reageerden vooraf afwachtend en met gemengde gevoelens op de nieuwe regels.

Nergens moeten wachten

Bij de start van de wedstrijd klonk het al licht positief. De Mottige Mirza’s hadden café Gomaar als starthuis gekregen. “Het is goed dat we hier beginnen”, klonk het. “Maar café Torenhof mogen we pas op het einde doen. Dat zal misschien wat moeilijk worden. We zullen zien.” Ook bij ‘Afgetrentj’ klonk het al van bij de start vrij positief: “De toer die we opgelegd kregen, is bijna dezelfde als die die we anders doen. We starten in de cafés, wat het beste is, want later op de avond is er daar teveel volk.”

Vlak na het einde van de wedstrijd, reageerden bijna alle deelnemers duidelijk positief: “Het is super. De verandering is zeker een meerwaarde. We hebben nergens moeten wachten”, zegt Ann Van den Berghe van De Mottige Mirza’s. “Wel hebben we van de andere groepen niet veel gezien, want de groep voor ons was altijd dezelfde.” Dat beaamt ook Lynn Van Den Berghe van De Kaffeeklesjers: “Het was leuk dat we nergens moesten wachten om ons liedje te brengen, maar we zagen zelf wel maar één groep optreden. Er moest wel iets gebeuren, want vorig jaar duurde het allemaal te lang.”

Aangenamer voor toeschouwers

“Het ging veel vlotter dan anders”, vindt ook Pieter Vanderniepen van Afgetrentj. “Vorig jaar hebben mijn ouders in één van de open huizen twee uur moeten wachten om een groep bezig te zien. Voor de mensen die komen kijken zijn, zal het ook aangenamer geweest zijn.” Patrick Van Wayenberg van de Feestraad Atom is eveneens tevreden. “De groepen hebben de opgelegde tour perfect gevolgd. In het open huis ‘Bè Franzken’ hadden alle groepen nog vóór middernacht al opgetreden. We zijn enorm tevreden.”

‘De Mottige Mirza’s, die een kermismolen uitbeeldden, wonnen de driekoningenwedstrijd voor volwassenen. ‘Oe zitjent e?’ behaalde de tweede plaats, ‘Afgetrentj’ werd derde.