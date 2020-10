Nieuwe oversteekplaats en hernieuwing fietspad aan Colruyt Claudia Van den Houte

05 oktober 2020

18u47 0 Haaltert Langs de N460 komt er ter hoogte van de Colruyt en de B. de Sadeleerstraat een nieuwe oversteekplaats en wordt het fietspad vernieuwd.

“Dat gebeurt op vraag van de inwoners”, vertelt schepen van Mobiliteit Bart Welleman (N-VA). “Het zal op die manier veel veiliger zijn om over te steken. We hebben het voorstel gedaan aan wegbeheerder AWV en kregen van hen groen licht. Behalve een nieuwe oversteekplaats ter hoogte van de Colruyt en de B. de Sadeleerstraat, zal ook het fietspad worden verlegd en verbreed. Het zal nog meer gescheiden worden van de rijbaan, via een schrikstrook. De werken zouden nog dit jaar worden uitgevoerd.”