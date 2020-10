Nieuwe ‘herbi-bus’ voor het eerst in gebruik genomen Claudia Van den Houte

01 oktober 2020

09u56 1 Haaltert Het Haaltertse gemeentebestuur heeft de nieuwe ‘herbi-bus’ officieel gelanceerd.

De herbi-bus is een gemeentelijke busdienst die de deelgemeenten met elkaar verbindt en waarmee alle burgers gratis kunnen meerijden. Haaltenaars kunnen de bus bijvoorbeeld gebruiken om zich te verplaatsen naar het gemeentehuis, het Sociaal Huis, de bib of het lokaal dienstencentrum. “De herbi-bus kan ook worden gebruikt om de markt van Haaltert of Heldergem te bezoeken”, zegt schepen Bart Ottoy (CD&V).

Herbi rijdt in lange lussen naar de deelgemeenten en stopt aan elke halte. De herbi-bus is een proefproject voor een jaar. Daarna wordt het project geëvalueerd. “Er werd onderzoek gedaan naar waar de bussen van De Lijn niet of minder rijden en er werd gekeken naar hoe we de deelgemeenten kunnen verbinden”, aldus schepen van Welzijn Lisa Houtman (sp.a). “Daarom hebben we het initiatief genomen om een proefproject op te starten om te zien of mensen daardoor vaker de bus nemen en om mensen te stimuleren om meer de bus te gebruiken.”

De bus in kwestie werd vroeger gebruikt als mobibus, maar die kreeg weinig respons. “Het busje hadden we al. Normaal is er plaats voor zeven personen, maar door de coronamaatregelen kunnen er momenteel maar vijf mensen in plaatsnemen.” In de bus is het dragen van een mondmasker verplicht.

Gemeenteraadslid Gina Verbestel (Open & Liberaal) vond op de gemeenteraad dat de timing tussen de bussen soms wat krap is, toch voor oudere mensen. Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) benadrukte dat de herbi-bus niet alleen gericht is op senioren, maar op alle inwoners. “Het doel is vooral om alle deelgemeenten te verbinden”, aldus Baeyens.

De dienstregeling is terug te vinden op de halteborden. Ook in de bibfilialen zijn er folders met een overzicht van de ritten en lussen te verkrijgen en het is ook terug te vinden op www.haaltert.be/herbi.