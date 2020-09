Nieuwe ‘herbi-bus’ verbindt Haaltertse deelgemeenten met elkaar Claudia Van den Houte

16u27 12 Haaltert Het Haaltertse gemeentebestuur start op donderdag 1 oktober met een gemeentelijke busdienst die de deelgemeenten met elkaar verbindt. Alle burgers kunnen gratis meerijden met de herbi-bus.

De bus rijdt in lange lussen en verbindt zo telkens de deelgemeenten van Haaltert. ‘Herbi’ stopt aan elke halte. De herbi-bus is een proefproject voor een jaar. Daarna wordt het project geëvalueerd. “Het verbinden van de deelgemeenten zal ons algemeen dorps-DNA versterken” zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “De bus kan bijvoorbeeld worden gebruikt om deel te nemen aan activiteiten in onze bibfilialen, het LDC, naar de markt in Haaltert te gaan en zoveel meer.”

“Jezelf kunnen verplaatsen, zelfstandig naar het gemeentehuis of Sociaal Huis komen, geeft elke mens zijn individuele vrijheid”, zegt schepen van Welzijn Lisa Houtman (sp.a). “Het is ons doel om iedereen meer mobiel maken.” De dienstregeling is terug te vinden op de halteborden en in het gemeentelijke infoblad van oktober, dat eind september in de bus valt, zal er een overzicht worden gegeven van de ritten en lussen. Ook in de bibfilialen zijn er folders met het overzicht beschikbaar en het is ook terug te vinden op www.haaltert.be/herbi.

Door de coronamaatregelen kunnen er momenteel vijf personen tegelijkertijd meerijden met de herbi-bus. In de bus is het dragen van een mondmasker verplicht.