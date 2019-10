Nieuwe brouwerij heeft op nog geen anderhalf jaar tijd al zeven bieren: “Uit de hand gelopen hobby” Claudia Van den Houte

25 oktober 2019

18u54 1 Haaltert Jimmy Borloo heeft een passie voor bier. In juni vorig jaar opende hij zijn eigen brouwerij ‘Innova Brewery’ in Haaltert en intussen stelt hij al zijn zevende bier voor. Hij heeft ook net een proeflokaal klaar in zijn brouwerij, waar bierliefhebbers elke zaterdag terecht kunnen.

Jimmy speelde al jaren met het idee om een eigen brouwerij te starten. “Ik ben altijd al een bierliefhebber geweest. Ik ben van opleiding biochemicus, dus de stap was niet zo groot. In mijn opleiding heb ik geleerd om bier te brouwen. Tussendoor mochten we natuurlijk ook proeven. Ik vond het toen al leuk om te doen. Ik ben ook naar bierfestivals en proefcafés met bierkaarten beginnen gaan. Eigenlijk ben ik al 20 jaar bezig met bier”, vertelt Jimmy. “In 2014 heb ik samen met mijn vrouw een huis gekocht in de Wypenstalstraat en hier was er ruimte voor zowel een brouwerij als een proeflokaal. De eerste voorbereidingen voor de brouwerij heb ik in 2016 al genomen, maar het heeft nog tot juni 2018 geduurd voor ze operationeel was.”

Jimmy brouwt intussen al zeven eigen bieren, wat veel is op nog geen anderhalf jaar tijd. “En er zitten nog meer recepten in mijn hoofd die ik al heb uitgeprobeerd op kleine schaal. Volgend jaar plan ik nog twee nieuwe bieren: een licht, hoppig bier en een zwaar, donker bier. Doordat ik het alleen en allemaal zelf doe, kan ik ermee bezig zijn wanneer ik wil.” Hij bracht nog maar pas een nieuw bier op de markt: unreal. “Eerder bracht ik al ‘Day Tripel’ op de markt, een goede, klassieke tripel van 9 graden. Een tripel moet altijd rond de 9 graden zijn, maar daartegen wordt vaak gezondigd. Ik deed de Day Tripel op eikenvat en daaruit is het nieuwe bier ‘unreal’ voortgevloeid, dat nu werd gelanceerd. Het heeft smaakkenmerken van tripel en van eikenvat.”

Kleinschalig en in bijberoep

Zijn meest gesmaakte bier, met de grootste afzet, is tot nu toe ‘Nova’. “Dat is een ‘New England India Pale Ale’, een blond, smaakvol, kruidig en hoppig bier dat ik vorig jaar als zomerbier op de markt bracht. De gemeente Haaltert biedt het tegenwoordig aan op recepties. Ik heb ook al met een stand van bieren op het bekende Zythos Bierfestival in Leuven gestaan. Daar kwamen wel 1.000 mensen tot bij ons.” Verschillende van zijn bieren zijn te verkrijgen in café De Biercinema in Haaltert. “Ook buiten de gemeente zijn er gesprekken aan de gang om bier te leveren aan enkele cafés en restaurants. Het is echter de bedoeling om het kleinschalig te houden. Per jaar brouw ik 30 hectoliter bier. De ene vrijdag wordt het bier gebrouwen en de week nadien wordt het vrijdags gebotteld. Ik doe het in bijberoep, naast mijn job bij het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Het is een uit de hand gelopen hobby.”

Proeflokaal

Naast de brouwerij heeft Jimmy ook net zijn proeflokaal klaar waar wandelaars en groepen welkom zijn op zaterdag van 14 uur tot 20 uur. “Het proeflokaal is ook de reden waarom ik zoveel biersoorten heb: ik wil dat de mensen die hier langskomen een keuze hebben.” Afgelopen zomer konden bezoekers buiten aan de brouwerij, waar er ook zitgelegenheid is, al komen proeven. “Ik kreeg hier al Amerikanen en Hongaren over de vloer. Vermoedelijk hadden ze via Facebook of internet weet van de brouwerij. Op vrijdag is de brouwerij trouwens ook open van 9 tot 15 uur voor mensen die bier willen kopen.”