Nieuwe bib in pastorie feestelijk geopend, met overdracht laatste boek, ‘Markske’ uit FC De Kampioenen en ‘Lowie’ uit Thuis Claudia Van den Houte

09 november 2019

18u07 0 Haaltert Het nieuwe bibfiliaal in de pastorie in Denderhoutem werd zaterdag feestelijk geopend met tal van animatie en veel aanwezigen. Het laatste boek werd met een optocht overgebracht van de oude naar de nieuwe bib en ‘Markske’ uit FC De Kampioenen en ‘Lowie’ uit Thuis waren van de partij.

Het feest ging van start met een optocht waarbij het laatste boek werd overgebracht van de oude bib naast de zaal Hand in Hand in de Advocaat de Backerstraat naar de nieuwe bib in de voormalige pastorie in de Nieuwstraat - onroerend erfgoed. Onderweg brachten leerlingen van de Academie voor Muziek, Woord en Dans poëzie en muziek. Na de officiële opening van het nieuwe bibfiliaal, konden de bezoekers een kijkje nemen in de nieuwe bib en een handtekening sprokkelen of op de foto gaan met Herman Verbruggen -Marc ‘Marckske’ Vertongen uit FC De Kampioenen- en Mathias Vergels -Lowie Bomans uit Thuis. Jeugdorkest Moed en Volharding zorgde buiten voor muziek.

“Het nieuwe bibfilaal heeft een prachtige locatie: midden in het centrum, het hart van het dorp. Persoonlijk vind ik dit een meer dan geslaagde herbestemming van het gebouw. Het kreeg een volledige metamorfose, met nieuwe ramen en deuren, plafond, een nieuw ingerichte binnenruimte... en in de toekomst wordt ook de buitenruimte opnieuw ingericht. Samen met wzc De Pastorij zullen we één grote tuin inrichten om de inwoners een parkgevoel te geven”, aldus burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Het plaatje klopt volledig”, vond ook schepen van Bibliotheek en Cultuur Bart Ottoy (CD&V). “Het nieuwe bibfilaal is ook een ontmoetingsruimte.”

Natuur-educatief centrum

Zo is er een ruimte die als natuur-educatief centrum voor Natuurpunt dienst zal doen, waar boeken over natuur te vinden zijn en activiteiten rond de natuur zullen plaatsvinden. “We zetten ook 100 procent in op toegankelijkheid, met een lift en goede toegangen. De bib is niet enkel een plaats voor boeken, maar er zullen tal van uitbreidingsactiviteiten zijn, elke week”, aldus Ottoy.

“Er zullen onder meer voorleesmomenten en workshops voor kinderen uit de lagere school worden gehouden”, zegt bibliothecaris Hilde Raes. Zij is zeer tevreden met de nieuw bib: “Ze is goed gelegen, onder meer voor de scholen. De kinderen kunnen naar hier komen zonder veel verkeer te passeren. We hebben er ook voor gekozen om het gebouw niet vol met boeken te stoppen, zodat er veel ruimte is en de mensen op een aangename manier een keuze kunnen maken. Boven komt er nog extra meubilair om het nog aangenamer te maken.”

“De nieuwe bib is heel ruim. Ze ruikt wel nog een beetje naar het nieuw.” Fraukje (11)

Het allerlaatste boek dat werd overgebracht van de oude naar de nieuwe bib, was ‘Het grote boek van de hele wereld’ van auteur Ole Könnecke. “We kozen voor een jeugdboek omdat onze bib vooral door de jeugd wordt bezocht”, aldus Raes. De nieuwe bib viel alvast in de smaak bij de jeugd: “De oude bib was oud aan het worden en werd te krap”, zegt Fraukje Mellaerts (11) uit Dendehoutem. “De nieuwe bib is heel ruim. Ze ruikt wel nog een beetje naar het nieuw. Ik kom altijd met school naar de bib.” Ook mama Maggy Van den Hel was positief: “Ik vind het een heel aangenaam gebouw, ruim en met veel licht.”