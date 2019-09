Nieuw protest in de maak tegen woonproject in Kerksken Claudia Van den Houte

10 september 2019

20u21 0 Haaltert De bewoners van Kerkskenveld en de omliggende straten plannen vrijdag opnieuw te protesteren tegen het geplande woonproject in hun buurt.

Afgelopen zondag werd het project voorgesteld in Centrum De Warande in Haaltert. Het project Kerkskenveld is een privéproject in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek. Het gebied is 9 ha groot en ligt tussen de wijk Deeskensveld, de Beernaardstraat en de Watervoorstraat in Kerksken. Er is sprake van 180 woningen, waarvan de helft sociale woningen. Op de infovergadering bleken heel wat inwoners sterk gekant tegen het project. Er zijn verschillende redenen, zoals het grote aantal geplande woningen in de landelijke (deel)gemeente, verkeersproblemen, de natuur die verdwijnt, te weinig inspraak... Ook bleek dat het ontwerp vrijdag al klaar zal zijn en zal worden voorgesteld. Daarom plannen de buurtbewoners vrijdag om 16 uur opnieuw een protest aan het Warandegebouw.