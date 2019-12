Nieuw proefproject voor Boekent: oppositie is niet akkoord en vraagt extra gemeenteraad Boekentstraat terug tweerichtingsverkeer, Beernaardstraat, Rosthoutweg en Brantegemstraat worden fietsstraten Claudia Van den Houte

11 december 2019

21u36 0 Haaltert Het veelbesproken proefproject in Kerksken - waarop veel kritiek kwam - eindigt op dinsdag 17 december, maar het Haaltertse gemeentebestuur plant vanaf dan een nieuwe proefopstelling, met andere maatregelen. De oppositie is niet alleen niet akkoord met de nieuwe maatregelen, maar ook met de manier waarop er overleg is geweest.

Op 5 november ging er een proefproject van start in Kerksken waarbij de Beernaardstraat deels enkel toegankelijk werd voor plaatselijk verkeer, fietsers, bromfietsers en in het deel dat overgaat in een landbouwweg kwam er een tractorsas. Na twee weken werd er in fase twee bijkomend ook eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Boekentstraat vanaf kruispunt Boekentstraat/Mosveldstraat via Watervoorstraat tot N460. Op het project kwam heel wat kritiek. Heel wat inwoners kwamen als protest naar de vorige gemeenteraad en Centrumlijst voor Haaltert verzamelde met een petitie naar eigen zeggen 400 handtekeningen.

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en sp.a hebben de bewoners verwittigd dat er vanaf dinsdag een nieuwe opstelling zal starten. Daarbij is er terug tweerichtingsverkeer toegelaten in de Boekentstraat en de Watervoorstraat, maar wordt de Beernaardstraat een eenrichtingsfietsstraat en worden de Rosthoutweg en Brantegemstraat fietsstraten. Een fietsstraat is een straat waarin fietsers niet ingehaald mogen worden door wagens. De maatregelen moeten sluipverkeer tegengaan en de veiligheid van de zwakke weggebruikers verhogen.

Oppositie misnoegd

Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) had de oppositiepartijen na de vorige gemeenteraad uitgenodigd op een vergadering over het project Boekent. Die blijken nu niet akkoord te zijn met de voorgestelde maatregelen en met hoe alles is verlopen. “We hebben op het overleg duidelijk gezegd dat we bij ons standpunt blijven, namelijk dat we willen dat de toestand opnieuw wordt hersteld zoals die voorheen was”, vertelt gemeenteraadslid Nathalie Meganck (Centrumlijst). “Er is bijvoorbeeld niemand van de oppositie die positief of negatief heeft gereageerd op het voorstel om een fietsstraat in te voeren. We kregen te horen dat het verder besproken zou worden op het schepencollege.”

“We waren in verwachting van het verslag, toen we van bewoners hoorden dat ze een brief in de bus hadden gekregen met de nieuwe maatregelen. Dit lijkt me geen normale gang van zaken. In het verslag dat we intussen hebben gezien, staan trouwens zaken die onwaar of subjectief geformuleerd zijn en zijn er zaken die ontbreken. We voelen ons koudweg gepakt en misbruikt”, aldus Meganck. De oppositie had gevraagd om een extra gemeenteraad samen te roepen, om te beslissen om alles terug te brengen naar de oorspronkelijke staat, maar zal een nieuw voorstel met een nieuwe datum indienen.

Maatregelen nodig

“Er staat in de brief niet dat de oppositie akkoord moet zijn met de maatregelen”, repliceert burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Er staat dat er een compromis wordt voorgesteld door de fracties N-VA, CD&V en sp.a. Ik heb een vergadering georganiseerd om de rust te laten terugkeren en wou hen daarbij betrekken. Verschillende mensen werden bevraagd. We hebben ook onder meer een studiemobiliteitsbureau betrokken. Dat heeft aangegeven dat er maatregelen nodig zijn om het sluipverkeer in de Beernaardstraat tegen te gaan. Het is de bedoeling dat de bewoners terug in een rustige straat kunnen wonen. Ik heb in het verslag geen onwaarheden geformuleerd. De oppositie zet haar stijl verder die ze de voorbije jaren hanteerde - de petitie hebben we trouwens nog steeds niet ontvangen -, maar wij willen slagkrachtig handelen en beslissingen nemen, met een positieve blik naar de toekomst.”