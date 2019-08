Nieuw oriëntatietraject om werkzoekenden vlotter naar arbeidsmarkt te leiden Claudia Van den Houte

27 augustus 2019

12u59 2 Haaltert De gemeente Haaltert start een oriëntatietraject dat werkzoekenden meer kansen moet geven op de arbeidsmarkt.

Met het nieuwe oriëntatietraject, dat het OCMW van Haaltert samen met de OCMW’s van Erpe-Mere en Lede organiseert, zullen werkzoekenden een eerste zicht krijgen op hun competenties, vaardigheden en energiegevers. Ze zullen ook een realistisch beeld krijgen van de steeds veranderende arbeidsmarkt. “We zien dat het vandaag niet voor iedereen evident is om een geschikte job te vinden en/of om ervoor te solliciteren”, zegt schepen voor Sociale Zaken en Armoedebestrijding Lisa Houtman (sp.a). “Een gebrek aan ervaring, gezondheidsproblemen, langdurige werkloosheid, een rijbewijs of extra kosten zoals vervoer, kinderopvang en specifieke kledingvoorschriften kunnen extra obstakels vormen voor personen in een armoedesituatie.”

“Nochtans is een goede en stabiele job een belangrijke kans om uit armoede te geraken. Met het OCMW willen we personen met armoede-ervaring zoveel mogelijk kansen bieden om hun persoonlijke situatie en die van hun gezin te verbeteren. Dit oriëntatietraject kan voor personen met een leefloon daartoe een eerste opstap zijn.”