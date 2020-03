Negen personeelsleden wzc Sint-Anna testen positief op coronavirus Claudia Van den Houte

23 maart 2020

14u33 0 Haaltert Negen personeelsleden van woonzorgcentrum Sint-Anna in Haaltert zijn positief getest op het coronavirus.

De bewuste personeelsleden zitten momenteel thuis in quarantaine. Vier van de negen personeelsleden vertoonden een tijdje geleden al symptomen en zijn volgens de directie al meer dan een week thuis. De vijf andere medewerkers vertoonden nog geen symptomen, maar mogen na de positieve test nu ook thuisblijven. “Vorige week werd één van onze bewoners opgenomen in het ziekenhuis voor een ander probleem”, vertelt directeur Jan De Maeseneire. “Die bewoner werd getest op het coronavirus en de test bleek positief te zijn. Daarop werd iedereen die werkzaam is in de afdeling waar de bewoner verblijft, getest.” Naast de bewoner in kwestie en de negen personeelsleden, zouden er tot hiertoe nog geen andere bewoners zijn besmet. “We controleren wel alle bewoners op de afdeling. Zij zijn sindsdien strikt in hun kamer gebleven. Hun temperatuur wordt twee keer per dag gemeten. De afdeling zelf werd ook volledig afgesloten van de andere afdelingen.”