N-VA Haaltert schenkt vijftig gezichtsbeschermers aan woonzorgcentra en thuisverpleegkundigen Claudia Van den Houte

01 april 2020

21u49 0 Haaltert N-VA Haaltert heeft vijftig ‘gezichtsbeschermers’ geschonken aan de drie woonzorgcentra in de gemeente voor de verzorging van COVID-patiënten.

De gelaatsbeschermers werden verdeeld over de woonzorgcentra Sint-Jozef in de Bruulstraat, Sint-Anna in de Stationsstraat en het Zorgdorp De Pastorij in Denderhoutem. Er zullen ook nog maskers ter beschikking worden gesteld van thuisverplegers in Haaltert. N-VA Haaltert bestelde de maskers bij de firma Line Reklames in Aalst. “Dit betrouwbare, lokale bedrijf heeft zijn normale productie omgegooid en is overgeschakeld op de productie van gelaatsbeschermers in plexi die de dragers ervan bescherming bieden tijdens de uitvoering van hun taken, zonder de zichtbaarheid de verminderen”, klinkt het bij N-VA Haaltert. “Ze kunnen ook telkens opnieuw gemakkelijk ontsmet worden. Er werden intussen al duizenden van deze maskers geleverd aan ziekenhuizen en woonzorgcentra. De vraag is groot, zo groot zelfs dat het bedrijf momenteel door zijn voorraad aan plexi zit.”

“Met deze kleine schenking hopen we een bijdrage te leveren aan de veiligheid van het zorgpersoneel en willen we hen bedanken voor hun doorzettingsvermogen.”