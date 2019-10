Muzikanten ‘Gezonghen Mes’ toveren Jeugdheem om tot dorpscafé Claudia Van den Houte

28 oktober 2019

09u13 0 Haaltert Het Davidsfonds Haaltert organiseert op zondag 3 november een dorpscafé met de muzikanten van de ‘Gezonghen Mes’ in het Jeugdheem in Haaltert.

De ‘Gezonghen Mes’ is een groep muzikanten uit en rondom Ninove die zich een tiental jaren geleden tot een muzikaal collectief verenigden. Op vrijwillige basis en met een wisselende bezetting komt deze groep samen en spelen zij muziek uit alle windstreken. Het folkrepertoire ligt hen na aan het hart maar ook populaire deuntjes komen aan bod.

De groep ontleent haar naam aan het tijdstip van samenkomst, namelijk elke eerste zondag van de maand om 11 uur, het tijdstip van de vroegere ‘gezonghen mes’. Een hapje en een drankje ontbreken ook niet. De aanwezigen zullen kunnen genieten van een goed glas bier of wijn met een stukje kaas, Haaltertse kop of vlaai.

Iedereen is welkom op zondag 3 november vanaf 10.30 uur tot 14 uur in het Jeugdheem in Haaltert. De toegang is gratis.