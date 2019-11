Monsters uit horrorfilms, Mexicaanse geesten en vuurspuwers doen 2.000 mensen beven tijdens halloweenwandeling Claudia Van den Houte

01 november 2019

14u38 0 Haaltert Zo’n 2.000 mensen bibberden uit hun vel tijdens de ‘Spooktaculaire halloweenwandeling’ in Denderhoutem.

De deelnemers konden kiezen uit een wandeling van 8 km langs onverharde baantjes en duistere steegjes of een wandeling van 5 km die meestal langs verharde wegen liep. Op beide parcours kwamen de deelnemers langs tal van griezelige taferelen. Mexicaanse geesten doken plots op om hen te doen schrikken, in een horrorlabo kwamen ze oogballen, lichaamsdelen en dode ratten tegen, vuurspuwers zorgden voor spektakel...

De organisatoren van de Ninoofse carnavalsgroep Nie Geweun kregen de hulp van vier andere Ninoofse carnavalsverenigingen en van leden van de Denderhoutemse boksclub Boxingnight, die voor een bijzonder eng tafereel hadden gezorgd. Zij beeldden hoofdpersonages uit bekende horrorfilms uit, zoals ‘Chucky’ uit de gelijknamige film en ‘Pennywise’, de griezelige clown uit ‘It’. Ze joegen de wandelaars de stuipen op het lijf met een mes, kettingzaag, zwaard of zeis (als Magere Hein).

“We zijn tevreden. Alles is goed verlopen”, vertelt Wim De Mil van Nie Geweun. “Zo’n 120 mensen hebben meegeholpen met de organisatie van de halloweenwandeling, als seingever, medewerker van het Rode Kruis, uitbater van een drankpost, als griezel langs het parcours... We hadden het parcours lichtjes aangepast met een paar nieuwe baantjes die we hadden ontdekt. We hebben heel wat goede reacties gekregen.”