Mondmaskers voor Haaltenaars verwacht tegen 25 mei Claudia Van den Houte

15 mei 2020

19u45 5 Haaltert De mondmaskers die het Haaltertse gemeentebestuur bestelde voor haar inwoners, worden op 25 mei verwacht.

Eerder was al bekend dat het gemeentebestuur een mondmasker zou aankopen voor alle inwoners ouder dan twaalf jaar, én voor de leerkrachten en het gemeentepersoneel in Haaltert. De bestelling van de herbruikbare mondmaskers gebeurde eind april. Volgens Vlaams Belang Haaltert kon de bestelling vroeger worden geplaatst maar werd er getalmd en dreigt Haaltert “het duupje uit de regio” te worden. Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) ontkent dat: “We zijn niet de eerste gemeente in onze streek, maar we zullen ook zeker niet de laatste zijn. Zelfs een stad als Aalst zal haar mondmaskers niet vroeger hebben.”

De mondmaskers werden besteld bij Think Pink, waardoor tachtig procent van de opbrengst van de aankoop naar borstkankerpreventie zal gaan. “Heel wat lokale besturen en andere organisaties bestelden bij Think Pink. Bovendien was er lang een tekort aan mondmaskers. Op een zeker moment waren zij overbevraagd. De enveloppen voor de mondmaskers liggen al klaar, de etiketten zijn al geplakt. Een tiental verenigingen en heel wat vrijwilligers hebben zich kandidaat gesteld om ze te verdelen”, aldus Baeyens. De Haaltenaars mogen hun mondmasker dus eind deze maand in hun bus verwachten.