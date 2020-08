Mondmaskers in Haaltert vanaf 1 september alleen verplicht aan scholen en stations en als afstand niet gerespecteerd kan worden, evenementen opnieuw toegestaan Claudia Van den Houte

26 augustus 2020

14u29 6 Haaltert Het Haaltertse gemeentebestuur versoepelt vanaf 1 september de algemene mondmaskerplicht en laat opnieuw evenementen toe. Mondmaskers zullen alleen nog verplicht zijn aan scholen, in de stationsomgevingen en wanneer de sociale afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden.

Net als in buurgemeente Denderleeuw, waarmee Haaltert in dezelfde politiezone zit, zal het dragen van een mondmasker vanaf 1 september alleen nog verplicht zijn op bepaalde plaatsen. Iedereen vanaf twaalf jaar is verplicht een mondmasker te dragen in de omgeving van de stations - meer bepaald op de stationsparkings -, aan de schoolomgeving bij het brengen en halen van kinderen én in situaties wanneer de sociale afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden. Iedereen is verplicht een mondmasker bij te hebben. “We voelen aan dat mensen al een mondmasker bij zich hebben en het dragen als de social distancing niet gerespecteerd kan worden”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Als we het gezond verstand gebruiken en de besmettingscijfers goed zijn, dan kunnen we de regels versoepelen.” De federale verplichtingen tot het dragen van een mondmasker op specifieke plaatsen, zoals de markt, winkels, horeca, kermissen, bus, trein..., blijven uiteraard gelden.

Opnieuw evenementen

Haaltert laat vanaf 1 september ook opnieuw kermissen en evenementen toe. Die waren tot 31 augustus verboden. Kermis Denderhoutem op 6 en 7 september, Kermis Kerksken van 25 tot 28 september en Kermis Haaltert van 22 tot en met 25 oktober zullen doorgaan. Naast de federale protocollen zal er een mondmaskerplicht zijn, worden er stewards ingezet die toezien op de opvolging van de regels en ook de horeca zal zich aan richtlijnen moeten houden. Zo mogen ze klanten enkel bedienen aan tafel. Om dat mogelijk te maken, zullen horecazaken een aanvraag kunnen doen om hun terras hiervoor tijdelijk uit te breiden. De Boerenmarkt Denderhoutem, de avondmarkt Kerksken en de Jaarmarkt Haaltert worden geannuleerd, gezien de grootte en het verwachte publiek. Er zullen dit jaar ook geen vuurwerken meer zijn.

Coronaverantwoordelijke

Wie een evenement wil organiseren voor meer dan tien personen zal dit minstens drie weken vooraf moeten aanvragen via het E-loket. Bovendien moet je beschikken over een ‘code groen’ uit de CERM-tool, een coronadraaiboek opmaken en een coronaverantwoordelijke aanduiden. Eetfestijnen mogen voorlopig enkel werken met levering of afhaal. Sportwedstrijden binnen mogen doorgaan maar zonder publiek, buiten moet het publiek een mondmasker dragen, social distancing respecteren en zal er een maximumaantal personen toegelaten zijn naargelang de capaciteit van het terrein (max. 400). Gemeentelijke gebouwen kunnen opnieuw gebruikt worden volgens de voorgeschreven richtlijnen.

“De versoepelingen gaan in op 1 september. We hebben er geen einddatum op gekleefd. We zullen zien of het laten doorgaan van de kermissen iets teweeg brengt. We zijn alvast blij dat iedereen de maatregelen goed blijft opvolgen”, aldus Baeyens. “We starten ook een communicatiecampagne, onder meer gericht op scholen en mensen die terugkomen uit vakantie.”