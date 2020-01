Molenstraat tot vrijdag deels afgesloten door werken Claudia Van den Houte

22 januari 2020

10u38 2 Haaltert De Molenstraat in Denderhoutem is tot vrijdag deels afgesloten door werken van Fluvius.

Het deel van de straat tussen het Dorp en de Pastorijweg is volledig afgesloten tot en met vrijdag 24 januari. Dat laat de gemeente Haaltert weten. Doorgaand verkeer is er niet mogelijk omdat Fluvius er werken uitvoert, maar voetgangers en fietsers kunnen wel nog passeren. Het Haaltertse gemeentebestuur besloot dan ook om dat deel van de Molenstraat af te sluiten. In het andere deel van de Molenstraat, waar normaal eenrichtingsverkeer geldt, is tot en met vrijdag tweerichtingsverkeer toegelaten. Bestuurders mogen nu dus vanuit de Borrekent/Schoolstraat de Molenstraat inrijden om zo onder meer de sporthal en Zorgdorp De Pastorij te bereiken.

De werken duren vermoedelijk tot en met vrijdag, maar mochten ze vroeger gedaan zijn, dan zal het tweerichtingsverkeer opgeheven worden. De Lijn heeft de twee haltes ‘Dorp’ en ‘Molenstraat’ geschrapt en voorziet een omleiding via Lebeke en de Dwarsstraat. De informatie werd geafficheerd aan de haltes.