Mini Rock op weg naar topeditie: MR Junior al uitverkocht en ruimere festivalweide voor 5.000 verwachte toeschouwers Claudia Van den Houte

01 augustus 2019

15u45 2 Haaltert De organisatoren van Mini Rock kijken uit naar een topeditie van het festival komende zaterdag. Mini Rock Junior is al volledig uitverkocht. Voor het avondprogramma zijn er wel nog tickets.

Het is de eerste keer ooit dat de namiddageditie van het festival enkele dagen vooraf al helemaal uitverkocht is. “We hadden voordien al beslist om de festivalweide groter te maken, maar de verkoop heeft onze verwachtingen overtroffen”, vertelt Pieter Vanderniepen, één van de organisatoren. “We hebben de weide optimaler kunnen benutten door de dranktent meer naar achter te verplaatsen, zodat ze tien meter breder wordt.” De reden van het succes van Mini Rock Junior dit jaar komt wellicht door de programmatie. Hoofdact van de namiddageditie is de cast van de populaire Vlaamse televisiereeks #LikeMe op Ketnet, waarin bekende Nederlandstalige liedjes in een nieuw jasje worden gestoken. “Het succes heeft vooral daarmee te maken. Het is iets dat zowel jong als oud aanspreekt. Daarnaast wordt ons festival ook steeds bekender. Vorig jaar, toen onder meer de Ghost Rockers op het podium van Mini Rock Junior stonden, haalde we ook al 1.800 toeschouwers.”

Dit jaar zijn er meer dan 3.000 toeschouwers voor Mini Rock Junior. “Bijna een verdubbeling. Alle tickets zijn verkocht en ook aan de kassa zullen er geen tickets meer te verkrijgen zijn. Voor het avondprogramma van Mini Rock zijn er wel nog tickets te koop, zowel in voorverkoop als aan de kassa . We verwachten voor Mini Rock zo’n 2.000 toeschouwers, ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar.” Met zo’n 5.000 toeschouwers in totaal (namiddag en avond), wordt het wellicht een recordeditie voor Mini Rock.

Mini Rock Junior, met #LikeMe en Campus 12, vindt zaterdag 3 augustus van 13 tot 17 uur plaats in de Atomveldstraat in Denderhoutem. Vanaf 18 uur start Mini Rock zelf, met Bart Peeters, The Van Jets, Mooneye, Uberdope, Black Leather Jacket, DJ F.R.A.N.K. en meer. Tickets voor het avondprogramma van Mini Rock kosten 24 euro in voorverkoop en 28 euro aan de kassa. Meer info via www.minirock.be.