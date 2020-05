Mini Rock dit jaar afgelast door coronacrisis Claudia Van den Houte

07 mei 2020

De organisatoren van Mini Rock laten weten dat het festival dit jaar wordt afgelast.

Half april hoopten ze er nog op dat het namiddagprogramma voor kinderen, waarvoor onder meer LikeMe al was vastgelegd als hoofdact, nog zou kunnen doorgaan, maar nu hebben ze definitief de knoop doorgehakt. “We hebben ons best gedaan om alles in het werk te stellen dit mogelijk te maken, maar moeten nu toch noodgedwongen de stekker trekken uit editie 2020. De gezondheid van onze medemens is prioriteit nummer één en dit willen we als organisatie ook zo houden”, klinkt het. Ook vorig jaar stond LikeMe op het programma van het namiddagfestival en beleefde Mini Rock in Denderhoutem een topeditie, met in totaal zo’n 6.800 toeschouwers. Zij zouden dit jaar terugkomen. De programmatie voor het avondfestival was ook al deels vastgelegd. Volgend jaar is er wel terug een nieuwe editie. Die zal plaatsvinden op zaterdag 7 augustus 2021.