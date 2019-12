Mini Museum Mussenzele houdt laatste Kerstnocturne met kersttentoonstelling Claudia Van den Houte

20 december 2019

23u37 0 Haaltert Het Mini Museum Mussenzele in Haaltert organiseert op zaterdag 21 december haar laatste Kerstnocturne.

Naast de Kerstnocturne is er vanaf 14 uur ook een kerststallententoonstelling in het Mini Museum en wordt er een verzameling van oude kerst- en nieuwjaarskaarten én oude nieuwjaarsbrieven getoond. Smoutebollen, glühwein, een borreltje of een biertje zorgen mee voor de sfeer. Er is ook opnieuw Tripel m te verkrijgen, en voor de hongerigen zijn er boterhammen met kop of kaas, al dan niet bij een kopje koffie of warme soep. Vanaf 17.30 uur is er samenzang van kerstliederen, afgewisseld door gezellige kerstmuziek. Aan de ingang staat een grote kerststal. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.