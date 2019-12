Meerderheid stuurt kat naar extra gemeenteraad van oppositie over Boekent Claudia Van den Houte

27 december 2019

20u15 2 Haaltert Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en sp.a waren vrijdagavond niet aanwezig op de extra gemeenteraad die oppositiepartijen Centrumlijst v Haaltert, Vlaams Belang en Open en Liberaal hadden samengeroepen. Daardoor kon de raad niet doorgaan.

De oppositie had de extra gemeenteraad eerst samengeroepen op woensdag 18 december, een dag voor de al geplande gemeenteraad van donderdag 19 december. Omdat de oproeping niet meer binnen de wettelijke termijn kon gebeuren, had gemeenteraadsvoorzitter Paulette Looze voorgesteld om de bijkomende punten toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van 19/12. De oppositiepartijen vroegen daarop een extra gemeenteraad samen te roepen op 19/12, om 19 uur, een uur voor de al geplande raad. Looze wees dat af wegens ‘onredelijk’. Uiteindelijk vroegen ze een extra gemeenteraad op 27 december om twee agendapunten te behandelen: een punt over het Boekent-project en een motie van wantrouwen tegenover de burgemeester.

Machtsafwending

Volgens N-VA, CD&V en sp.a neigt de handelswijze van de oppositie naar ‘machtsafwending’. “De houding van de minderheidspartijen is volledig onredelijk. De voor de hand liggende oplossing voorgesteld door de gemeenteraadsvoorzitter werd eenvoudig van tafel geveegd. Bovendien betekent hun vraag een extra uitgave van 4.053,27 euro aan zitpenningen, fondsen die beter aangewend kunnen worden in het belang van de gemeente”, aldus de meerderheidspartijen in een gezamenlijke mededeling. “Wij vervallen niet in politieke spelletjes.”

Constructieve oplossing

“Het was net de bedoeling om boven de partijgrenzen heen op deze gemeenteraad tot een constructieve oplossing te komen”, reageren oppositiepartijen Centrumlijst v Haaltert, Vlaams Belang en Open en Liberaal. Zij willen de oorspronkelijk verkeerssituatie terug in de Boekent. “Na het nepoverleg en het nepverslag dat op de website was verschenen, maar intussen opnieuw verdwenen, konden wij niet anders dan een extra gemeenteraad in te roepen om de leugens in de brief naar de burger te weerleggen.”

“Het gevolg van deze laffe actie is dat de commotie bij de burger nog in hevigheid zal toenemen en dat niemand kan voorspellen hoe zich dit bij een volgende gemeenteraad zal uitmonden. De argumentatie van de meerderheid raakt kant noch wal. Voor ons is dit punt wel belangrijk genoeg om te behandelen in een aparte zitting.” Er zal een tweede oproeping komen. Daarvoor hoeft er geen meerderheid aanwezig te zijn.