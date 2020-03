Markten gaan door, maar onder

strikte voorwaarden Claudia Van den Houte

19 maart 2020

19u26 3 Haaltert De wekelijkse markten in (Groot-)Haaltert gaan door ondanks de coronacrisis, maar wel onder een aantal voorwaarden.

Zo zijn enkel kramen met voedingswaren toegelaten. De kramen zullen ook verder uit elkaar staan, zodat er voldoende ruimte is. De gemeente roept haar inwoners op om voldoende afstand van elkaar te bewaren en de richtlijnen te volgen.

Aan de marktkramers wordt gevraagd dat ze alles op de toonbank leggen, zodat de marktbezoekers zelf hun boodschappen kunnen wegstoppen. Er worden geen eigen zakjes of potjes gevuld. Zowel de wekelijkse markt op vrijdag in Haaltert als de markt op maandag in Heldergem zullen dus doorgaan.