Markt in Haaltert wordt dan toch afgelast, in Heldergem mag hij wel nog doorgaan Claudia Van den Houte

08 april 2020

15u39 0 Haaltert De markt in Haaltert mag dan toch niet meer doorgaan. De gemeente moet hem aflassen. In Heldergem mag de markt wel nog plaatsvinden.

Haaltert was één van de weinige gemeente waar de wekelijke markt, op vrijdag, nog plaatsvond na de invoering van de strenge coronamaatregelen. Er stonden wel alleen nog voedingskramen en de kraampjes - een tiental - stonden verspreid, op afstand van elkaar. De gemeente kreeg echter kritiek op het feit dat ze de markt nog liet doorgaan. Markten mochten immers alleen nog doorgaan - met enkel voedingskramen - op plaatsen waar er geen voedingswinkels zijn. In Haaltert zijn er verschillende supermarkten. De Proxy Delhaize is zelfs vlakbij de markt.

De waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen had hierover contact opgenomen met de gemeente, werd ingelicht en ontving een kopie van de burgemeestersbesluiten waarin de markten opgenomen waren. De lokale veiligheidscel evalueerde de markten wekelijks en adviseerde telkens positief. Tot vorige week bleef het gemeentebestuur bij haar beslissing. Er werd haar intussen echter gevraagd om de markt voorlopig op te schorten, aangezien er in Haaltert genoeg voedingswinkels zijn.

“We betreuren dat deze beslissing ons opgelegd wordt”, reageert burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Marktkramers en bezoekers respecteerden nochtans de regels. Enkel de essentiële voedingskramen stonden verspreid over de hele oppervlakte van de markt. Er was de afspraak met de marktkramers dat zij de gekochte waren op de toonbank legden en de klanten daarna hun koopwaar namen en zelf in hun tas stopten. En ten slotte is je bewegen in de open lucht beter dan in een besloten ruimte…”, aldus Baeyens.

De markt in Heldergem mag wel nog doorgaan, want daar zijn geen voedingswinkels in de buurt. In de Heldergemstraat staat er elke maandagvoormiddag een groentekraam en een viskraam.