Markt in feestelijk jasje voor Vlaamse feestdag Claudia Van den Houte

28 juni 2019

14u28 2 Haaltert Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap wordt in Haaltert op zondag 30 juni en op vrijdag 5 juli gevierd.

Het lokaal bestuur Haaltert, het 11 julicomité en de Cultuurraad zorgen op zondag 30 juni voor optredens, voordrachten, samenzang en een receptie. Iedereen is om 11.15 uur welkom in het Sint-Martinusheem, Kerkskendorp 18 in Kerksken. De toegang is gratis. Op vrijdag 5 juli is er rond het Sint-Goriksplein een Feestmarkt. De wekelijkse markt in Haaltert wordt die dag in een feestelijk jasje gestoken. Er is animatie, een vlagkleurwedstrijd, er worden gratis ijsjes uitgedeeld en er is een elektrische fiets te winnen. Daarop maak je kans door je aankopen te doen bij verschillende marktkramers, drie stempels te verzamelen en je ingevulde wedstrijdformulier in de box te deponeren.