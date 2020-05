Markt breidt uit naar postparking om genoeg ruimte tussen kramen te kunnen laten Claudia Van den Houte

21 mei 2020

16u29 0 Haaltert De wekelijkse markt, die morgen, vrijdag, heropstart, zal worden uitgebreid naar de postparking.

Na een tijdelijke stopzetting door de coronamaatregelen, mogen markten weer doorgaan, maar wel onder strikte voorwaarden. Om alle vaste marktkramers een plaats te kunnen geven en toch meer ruimte tussen de kramen te kunnen laten, wordt de postparking ook ingenomen door de marktkramen. De markt neemt dus meer plaats in dan vroeger. Bezoekers kunnen niet meer parkeren op de postparking, maar kunnen wel nog terecht op de groene parking daar vlakbij, en ook aan de parkings wat verder aan het gemeentehuis, Sociaal Huis en Centrum De Kouter.

Er zijn maximaal 285 bezoekers tegelijk toegelaten op de markt. Om dat te kunnen controleren, zullen er drie ingangen zijn, aan de groene parking in de Achterstraat aan de automatenshop in de Bruulstraat en op het Sint-Goriksplein via de Hoogstraat. De mensen worden aan de ingangen geteld en kunnen bij het binnen- en buitengaan hun handen ontsmetten. Aan de ingangen van de markt worden de bezoekers ook gewezen op de looprichting doorheen de markt. Je volgt rechts mee langs de kramen en keert langs de andere kant terug. Het eenrichtingsverkeer wordt aangegeven met pijlen. Voor de kramen worden stippen op de grond geschilderd die je aangeven waar je kan wachten, op voldoende afstand van de andere winkelende Haaltenaren.

De marktkramers dragen mondmaskers en voor de marktbezoekers worden mondmaskers aangeraden. Wie zich ziek voelt, blijft thuis. “We zijn blij dat de markt van Haaltert eindelijk opnieuw kan doorgaan. Zowel voor de marktkramers als voor de Haaltenaren is dit weer een verrijking van het dorpsleven en van de lokale economie”, aldus schepen van Lokale Economie en Markten, Bart Ottoy (CD&V).