Marcel Baetens schrijft boek over 80 jaar wielrennen in geboortedorp Kerksken: “Ik groeide op met wielersport” Claudia Van den Houte

19 mei 2020

19u23 1 Haaltert Marcel Baetens, ex-inwoner van Kerksken, heeft een boek geschreven over de wielergeschiedenis van zijn geboortedorp.

Het wielrennen heeft jarenlang gebloeid in Kerksken. Op 20 juli 2016 werd de laatste wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften er verreden en kwam er een einde aan bijna tachtig jaar wielerbedrijvigheid in Kerksken. Marcel dook in de krantenarchieven vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw en is erin geslaagd om de volledige geschiedenis van de wielerbedrijvigheid in zijn geboortedorp te reconstrueren. “Ik ben opgegroeid met de wielersport”, vertelt hij. “Al sinds ik drie à vier jaar oud was, ging ik met mijn grootvader naar de koers gaan kijken. Ik schreef in 2011 al eens een boek over het wielrennen in de streek, naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van wielerclub K.S.C. Denderstreek. Dat boek was op korte tijd twee keer uitverkocht. Vrienden vonden dat ik dan ook een boek kon schrijven over het wielrennen in Kerksken.”

600 foto’s

Marcel had via Facebook een oproep gedaan naar foto’s. “De respons was enorm. Ik had nooit verwacht dat die zo groot zou zijn. Ik kreeg meer dan 600 foto’s toegestuurd. Daar zitten unieke foto’s bij, zoals een foto van de beker die geschonken werd voor een koers uit 1928. Ik heb mij moeten beperken tot de 200 foto’s die in het boek staan.” Marcel ging ook op zoek in krantenarchieven. “Daar heb ik uren doorgebracht. Ik heb van vrijwel elke wedstrijd die tussen 1928 en 2016 verreden werd in Kerksken de uitslag kunnen terugvinden.”

Groot wielerdorp

Kerksken had als dorp een opvallend groot wielerhart. “Tijdens de grote koers in juli kon je altijd op de koppen lopen. De toeschouwers stonden wel drie of vier rijen dik. Iedereen bleef ervoor thuis. Wielrenners zoals Eddy Merckx, Eddy Planckaert en Greg Van Avermaet hebben wedstrijden gewonnen in Kerksken. Het aantal wedstrijden dat er werden gereden, was enorm voor een dorp als Kerksken. Ik heb vanaf begin jaren zestig tot 2016 bijna alle wedstrijden gezien. Dit boek ligt me dan ook na aan het hart. De band met mijn geboortedorp blijft speciaal”, zegt Marcel, die momenteel in Serskamp woont.

Coureurs van Kerksken

Het boek bevat ook een overzicht van de ‘coureurs van Kerksken’ tussen 1928 en vandaag, zowel in de KBWB, bij de nevenbonden als bij de wielertoeristen én een eerbetoon aan Aimé Roelandt, die jarenlang de wedstrijden van commentaar voorzag. Bestellen kan via voorinschrijving bij de Heemkundige Kring via overschrijving van 25 euro (+eventueel 5 euro portkosten) op rekening-nr. BE40 4395 0830 6163 met vermelding ‘wielrennen Kerksken’. De voorintekenaars worden uitgenodigd op de voorstelling op 26 september.