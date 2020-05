Marc De Schutter zetelt vanaf maandag als onafhankelijk gemeenteraadslid en niet meer voor Centrumlijst Claudia Van den Houte

21 mei 2020

22u19 2 Haaltert Marc De Schutter , g emeenteraadslid voor Centrumlijst, wil voortaan als onafhankelijke zetelen.

Dat liet hij weten aan de voorzitter van de gemeenteraad. Zijn beslissing staat ter kennisname geagendeerd als aanvullend agendapunt op de volgende gemeenteraad van 25 mei. Vanaf die gemeenteraadszitting zal hij als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad zetelen. Hij gaf mee dat zijn “lang doordachte beslissing” persoonlijk is. Een grote verrassing is het niet, aangezien De Schutter al een tijdje niet altijd meer mee stemt met de Centrumlijst-fractie tijdens de gemeenteraden.