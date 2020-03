Mangini's Cafeeken heeft nu ook eigen koffie Claudia Van den Houte

05 maart 2020

14u16 0 Haaltert Mangini’s Cafeeken, het kleinste cafeetje van Kerksken, heeft nu ook een eigen koffie.

“Ik wil samenwerken met kleine zelfstandigen uit de streek, die traditionele producten aanbieden”, zegt Gino Mannaert, uitbater van Mangini’s Cafeeken. Hij heeft ook al eigen bieren en een eigen paté, waarin zijn nieuwe bier ‘Lowieken’ - genoemd naar zijn hond - werd verwerkt. “Eén van mijn vaste klanten heeft een neef met een eigen koffiebranderij en bracht mij op het idee om ook een eigen koffie op de markt te brengen”, aldus Gino.

Hij ging daarvoor in zee met Seghers koffiebranders uit Zwalm. “De koffiebonen zijn ‘slow roasted’ gebrand”, vertelt Benjamin Seghers. “Het is een ambachtelijke koffie. Er zijn twee verschillende soorten: Mokka, met origine in Ethiopië en Guatemala, en Java Dore, afkomstig uit Java en Costa Rica. De mokka wordt gekenmerkt door een fruitig smakenpalet, de Java Dore heeft iets van aardse tinten, in combinatie met hints van noten en chocolade.”

De Mangini-koffie Lowieken is te verkrijgen in Mangini’s Cafeeken in Kerksken en bij slagerij Faan uit Haaltert.