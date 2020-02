Mangini’s Cafeeken en slagerij Faan lanceren paté ‘Lowieken’ Claudia Van den Houte

13 februari 2020

15u55 0 Haaltert Mangini’s Cafeeken, het kleinste cafeetje van Kerksken, en slagerij Faan uit Haaltert hebben de handen in elkaar geslagen voor een nieuwe paté.

De nieuwe paté kreeg als naam ‘Lowieken’, genoemd naar het bier dat erin werd verwerkt. Mangini’s Cafeeken heeft al langer een eigen bier, ‘Mangini’, maar onlangs werd er een nieuw bier, de tripel ‘Lowieken’, gelanceerd. Met dat bier werd nu, in samenwerking met slagerij Faan uit Haaltert, een eigen paté gemaakt. De nieuwe paté is vanaf vrijdag te verkrijgen bij slagerij Faan en op bestelling in Mangini’s Cafeeken. “‘Lowieken’ is de naam van onze hond”, vertelt Gino Mannaert, uitbater van Mangini’s Cafeeken. “De paté wordt vrijdag gelanceerd omdat Lowieken dan verjaart: hij wordt twee jaar oud.”

“Ik heb een frisse toets gestoken in de paté, met een beetje citrus, vooral om het bier in de paté tot zijn recht te laten komen”, zegt slager Kristof Van Herreweghe. “Ik had Kristof gecontaceerd om een paté te maken omdat ik met lokale mensen wil samenwerken”, aldus Gino. “Zo plan ik ook een samenwerking met chocolatier Anton Van de Maele, voor pralines, en met schapenmelkerij Bosschelle, voor kaas, beiden uit Denderhoutem.”