Mangini’s Cafeeken breidt gamma streekproducten uit met bierkaas van schapenmelk en bierworst én voert ook Italiaanse snoep in Claudia Van den Houte

24 juni 2020

16u37 0 Haaltert Gino Mannaert van Mangini’s Cafeeken uit Kerksken heeft samen met schapenmelkerij Bosschelle uit Denderhoutem een bierkaas ontwikkeld.

De bierkaas werd gemaakt met schapenmelk van schapenmelkerij Bosschelle en het bier ‘Mangini Lowieken’. Gino Mannaert bracht trouwens naast ‘Mangini’ en ‘Mangini Lowieken’ - vernoemd naar zijn hond - recent ook een derde bier uit: ‘Mangini Limited Edition’. Mangini’s Cafeeken heeft ook al een eigen paté, koffie en advocaat. “Ik werk graag samen met lokale zelfstandigen en kaas is ideaal om in mijn café te serveren bij bier”, zegt Gino.

“De kaas is minstens acht weken gerijpt”, vertelt schapenboer Laurens De Middeleer van schapenmelkerij Bosschelle. “Het is een vaste schapenkaas met een lichte biertoets. Het bier wordt tijdens het maakproces toegevoegd, waardoor de kaas een echte biersmaak krijgt. De kaas ligt tijdens het proces een half uur in het bier.” De bierkaas ‘Lowieken’ is te verkrijgen in Mangini’s Cafeeken en bij Bosschelle.

Nog nieuw is de bierworst die Gino liet maken in samenwerking met slagerij Faan uit Haaltert, waar ook de paté ‘Lowieken’ wordt gemaakt. En voortaan verkoopt Gino zelfs snoep. “Een snoepfabriek in Italië blijkt dezelfde naam te hebben: Mangini. De eigenaars hadden mijn café ontdekt via Facebook. Zo zijn we in contact gekomen met elkaar en hebben ze mij gevraagd om invoerder te zijn van hun snoep”, aldus Gino. “Ik heb de snoep via een wedstrijd laten proeven aan mensen en hij werd lekker bevonden. Er zijn speciale dingen bij.” De snoep is te koop in Candy & Giftsstore in Ninove en t’ Suikerbolleke in Iddergem.