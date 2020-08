Man keert terug van reis uit rode zone en gaat gewoon terug aan het werk: gemeente legt met bevelschrift verplichte quarantaine op Koen Baten

16u53 16 Haaltert/Aalst De politiezone van Haaltert/Denderleeuw heeft vandaag in Haaltert een man opgepakt die na zijn reis naar Macedonië, een rood land, niet in quarantaine gegaan is. “De man is na zijn trip gewoon terug aan het werk gegaan. Een duidelijke overtreding van de coronamaatregelen”, zegt burgemeester Veerle Baeyens.

De man, een Aalstenaar, kwam terug uit een rode zone en had dit niet gemeld en was gewoon terug gaan werken. De gemeente vroeg een bevelschrift aan tot verplichte quarantaine en dat zal aan de man thuis bezorgd worden. Hij moet nu alsnog twee weken in quarantaine verblijven. “We hebben ook de nodige sensibilisering voorzien voor het bedrijf en zullen de situatie verder opvolgen”, aldus Baeyens.