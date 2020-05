Man die naar winkelbediende spuwt voorgeleid voor onderzoeksrechter Claudia Van den Houte

05 mei 2020

22u43 0 Haaltert In de Aldi in de Stationsstraat in Haaltert heeft maandag een man naar een winkelbediende gespuwd.

De man was door de winkelbediende aangesproken omdat hij de coronamaatregelen niet naleefde. Hij was samen met zijn echtgenote de winkel binnengegaan. Volgens de veiligheidsvoorschriften kregen ze elk apart een winkelkar. Hij nam de winkelkar eerst aan, maar liet die al snel achter om daarna verder te winkelen met zijn vrouw. Een vrouwelijke winkelbediende sprak de man daarop aan en wees hem op de regel van een winkelkar per persoon. De man reageerde volgens de eerste vaststellingen verbaal agressief. Hij slingerde verwijten naar het hoofd van de winkelbediende én spuwde daarna in haar richting.

De politie werd verwittigd, maar toen die ter plaatse kwam, hadden de man en zijn echtgenote de parking met hun wagen al verlaten. De politie kon de wagen onderscheppen en de verdachte, een 31-jarige man met de Poolse nationaliteit die in Haaltert woont, werd gearresteerd. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde en riskeert een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en een stevige geldboete. Het parket vraagt zijn aanhouding.