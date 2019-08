Maand lang gratis outdoorfitness achter sporthal Denderhoutem Frank Eeckhout

20 augustus 2019

17u50 0 Haaltert Sinds begin deze week kan je één maand lang gratis fitnessen op het terrein achter de sporthal in Denderhoutem. “Met dit initiatief willen we zo veel mogelijk burgers aanzetten om op regelmatige basis te bewegen en te sporten", laat schepen van Sport Laurent Volckaert weten.

Door het realiseren van een waaier van kleinschalige sportfaciliteiten wil het gemeentebestuur van Haaltert inwoners aan het sporten krijgen. Hierbij wordt het accent gelegd op een laagdrempelig sportaanbod dat toegankelijk is voor iedereen. Eén maand lang staan er vijf fitnesstoestellen achter de sporthal in Denderhoutem. Het gaat om deze toestellen: Nordic walker, Pony, Rower, Chest press/elevator, Waistline/step en een minicomplex GTO. Uit de proefperiode moet blijken of er voldoende belangstelling en draagkracht is om toestellen aan te kopen en permanente op te stellen”, zegt schepen Laurent Volckaert.

Kom de toestellen tussen tot 19 september testen en post een originele foto op de Facebook-pagina van Sportdienst Haaltert met hashtag #sportersbelevenmeer of mail je foto door naar sportdienst@haaltert.be. Uit alle inzendingen wordt de meest originele foto beloond met een kleine attentie.