Luc Pots bundelt Denderhoutemse verhalen uit WOII in nieuw boek Claudia Van den Houte

19 februari 2020

19u57 2 Haaltert Denderhoutemnaar Luc Pots heeft een boek geschreven over zijn dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog, naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de bevrijding.

“Nu de laatste getuigen van de Tweede Wereldoorlog steeds kleiner in aantal worden, is het belangrijk om de oorlogsverhalen van de mensen uit Denderhoutem te bewaren voor de volgende generaties”, zegt Pots, zelf ‘babyboomer’. Zijn boek kreeg als titel ‘ATOM ‘40-’45 - Denderhoutem - tussen wit, zwart en grijs’. “Ik heb tijdens mijn onderzoekswerk geleerd dat niet alles zwart-wit was, maar dat er vaak een grijze zone tussen zat. Als er gecollaboreerd werd door het gewone werkvolk, dan was dan meestal omdat ze wel moesten, om brood op de plank te hebben voor hun kinderen. Het toeval had vaak bepaald aan welke kant je had gestaan, toen vijf jaar later de rekening werd opgemaakt. In zo’n tijdskader konden bepaalde keuzes worden gemaakt die achteraf fout bleken te zijn geweest.”

“Het is niet de bedoeling met het boek oude wonden open te rijten of gemaakte keuzes te vergoelijken, maar wel om er op een volwassen manier over na te denken.” Alle onderwerpen komen aan bod in het boek: Denderhoutemse verhalen, het verzet, de collaboratie, de rantsoenering, de zwarte markt, de bevrijding en ook de repressie. “Maar ook liefde tijdens de oorlog komt aan bod. In Denderhoutem had je in die tijd ook het verhaal van de daensistische partij, die verbonden is met de christendemocratische partij van nu.”

Pots maakte zijn nieuwe boek - het vierde, hij schreef er al drie over andere onderwerpen - op vraag van de Heemkundige Kring Haaltert, waarvan hij een medewerker is. Hij schreef eerder al over het onderwerp. “Ik ben eigenlijk al tien jaar bezig met informatie te verzamelen, maar ik ben gestart zonder de expliciete bedoeling om een boek te maken. Het was de bedoeling om een laagdrempelig boek samen te stellen, toegankelijk voor iedereen.”

Intekenen op het boek kan door overschrijving van 20 euro + 4 euro verzendingskosten op rekening BE40 4395 0830 6163 van de Heemkundige Kring Haaltert met vermelding “ATOM ‘40-’ +45" + naam & adres”. Het boek zal in Denderhoutem worden voorgesteld op 8 mei, de 75ste verjaardag van het officiële einde van de oorlog. Wie vooraf intekent, wordt uitgenodigd op de boekvoorstelling.