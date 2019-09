Lokale handelaars kunnen zich inschrijven voor gratis workshops in gemeentehuis Claudia Van den Houte

09 september 2019

14u40 0 Haaltert De lokale handelaars van Haaltert kunnen zich nog tot eind deze maand inschrijven voor gratis workshops in het gemeentehuis.

De workshops helpen de ondernemers bij het gebruik van internet voor professionele doeleinden onder de noemer ‘het internet, ook uw zaak’. De eerste workshop, op dinsdag 8 oktober, helpt de kleinere handelszaak met online verkoop. De eerste 30 ingeschreven personen ontvangen gratis het boek ‘The people factor in e-commerce’. Daarnaast zal Cis Scherpereel van Mexunited ook spreken over de basisprincipes van een goede online visability. Tijdens de tweede workshop, op dinsdag 19 november, analyseert Lieven Van De Velde van YOUniverse de websites van alle ingeschreven ondernemers. Hij geeft directe feedback over de inhoud, integratie van sociale media enzovoort.

De workshops vinden telkens van 19 tot 22 uur plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Inschrijven kan tot maandag 30 september op de website van de gemeente Haaltert via het formulier “workshops: het internet, ook uw zaak”. Het is een initiatief van de adviesraad Middenstand Haaltert en dienst Lokale Economie dat wordt gesteund door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.