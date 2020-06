Lokaal dienstencentrum ‘Rustnbeetje’ is op zoek naar nieuwe naam Claudia Van den Houte

03 juni 2020

15u07 1 Haaltert Lokaal dienstencentrum (LDC) ‘Rustnbeetje’ in Heldergem krijgt een nieuwe naam. Inwoners mogen zelf voorstellen doen.

‘Rustnbeetje’ ging van start in 2014 als lokaal dienstencentrum dat vooral gericht was op senioren. Het werd ondergebracht in het Heldergems Ontmoetingscentrum De Fransman. “Omdat de werking ondertussen verder uitgebouwd werd en er nog grootse plannen zijn met ons LDC, zoeken we een nieuwe naam”, klinkt het. Er zijn momenteel verbouwingen aan de gang in het HOC De Fransman. Wanneer het HOC in het najaar heropent, zal de nieuwe naam voor het LDC - die gekozen wordt uit de inzendingen van burgers - worden bekendgemaakt.

Voorstellen kunnen vóór 31 juli worden doorgemaild via ldc.rustnbeetje@haaltert.be of per post worden opgestuurd naar Sociaal Huis Haaltert, t.a.v. Nele De Clercq, Donkerstraat 30, 9450 Haaltert.