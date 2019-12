Leerlingen Molenveld zamelen 4.000 euro in voor Homaar en trekken naar Warmste Week Claudia Van den Houte

20 december 2019

19u03 0 Haaltert De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van basisschool Molenveld in Denderhoutem zijn vrijdag naar De Warmste Week in Kortrijk getrokken.

De voorbije weken zamelden ze, samen met de andere leerlingen, ouders, vrienden en kennissen, geld in voor Homaar, een groeiplek voor jongeren, een initiatief van vzw Villa Omaar. Zo organiseerden ze een Breughel-proefavond op school, waarop iedereen rijstpap, confituur, pensen, zelfgebakken brood, koekjes, taarten enzovoort kon komen proeven en kopen. Ouder!link, de oudervereniging van de school, deed ook zijn duit in het zakje: zij verkochten snoepzakjes en zorgden voor glittertattoos en kerstgrime. Ook de NMBS was vrijgevig. In totaal konden de leerlingen 4.000 euro inzamelen voor vzw Villa Omaar. Dat goede doel ligt juf Karen van de derde kleuterklas na aan het hart. Zij verloor dit jaar haar zoon, die zichzelf van het leven beroofde. Homaar is een laagdrempelig huis in Wetteren voor jongeren tussen 15 en 23 jaar die het (even) emotioneel moeilijker hebben of niet goed in hun vel zitten.