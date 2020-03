Leerlingen Molenveld steken bewoners Pastorij hart onder de riem Claudia Van den Houte

16 maart 2020

19u42 1 Haaltert Dertien leerlingen van basisschool Molenveld in Denderhoutem hebben de bewoners van het naburige Zorgdorp De Pastorij maandag een hart onder de riem gestoken.

Net als op de meeste andere scholen, waren er ook in Molenveld maar weinig leerlingen aanwezig. Door de coronacrisis werden alle lessen immers opgeschort. De scholen blijven open om opvang te bieden, maar de overheid had opgeroepen om kinderen zoveel mogelijk thuis te laten. Er waren maandagvoormiddag slechts 21 van de 210 leerlingen aanwezig in basisschool Molenveld. In de namiddag waren het er al maar 13 meer. Vanaf dinsdag worden er nog minder leerlingen verwacht omdat nog meer ouders het nieuws kregen dat ze van thuis uit mogen werken of dat hun werkgever het bedrijf preventief sluit, waardoor ze hun kinderen zelf thuis kunnen opvangen. De aanwezige leerlingen brachten een ‘buitenbezoek’ aan Zorgdorp De Pastorij, om de bewoners van het woonzorgcentrum een hart onder de riem te steken. Er is immers een algemeen bezoekverbod in woonzorgcentra, ook door de coronacrisis. “We denken aan jullie”, was de boodschap die de leerlingen met tekeningen overbrachten aan de bewoners van De Pastorij.