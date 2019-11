Leerlingen Molenveld proeven letterlijk en figuurlijk van leven Bruegel Claudia Van den Houte

25 november 2019

14u03 1 Haaltert De leerlingen van basisschool Molenveld in Denderhoutem hebben onder de noemer ‘Molenveld proeft Bruegel’ een hele week letterlijk en figuurlijk geproefd van het leven van kunstschilder Pieter Bruegel, naar aanleiding van de ‘Week van de Smaak’.

Ze werkten rond zijn kunstwerken en maakten gerechtjes uit de tijd van toen. De apotheose was een tentoonstelling doorheen de hele school. Alle ouders, familieleden en vrienden konden in elke klas de kunstwerken en activiteiten rond Bruegel bewonderen. Tegelijkertijd kon er worden geproefd van de breugeliaanse gerechten, zoals zuurdesembrood, erwtensoep, rijstpap, vlaaien, confituur... tot heerlijke appeltaarten. Alle opbrengsten van de actie gaan naar De Warmste Week, in het bijzonder naar vzw Villa Omaar - Homaar, een groeiplek voor jongeren. Deze vzw ligt de school, na het overlijden van de zoon van een leerkracht, zeer na aan het hart. De kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar gaan deze centjes persoonlijk overhandigen tijdens De Warmste Week in december.