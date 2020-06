Laatste rit van overleden bingokoning Willy Michiels gebeurt in stijl Claudia Van den Houte

12 juni 2020

12u49 62 Haaltert In Haaltert werd vandaag, vrijdag, afscheid genomen van bingokoning Willy Michiels.

De oud-burgemeester en oud-schepen van Haaltert, die het grootste gokimperium van caféspelen en goktenten van het land uitbouwde, overleed vorige week vrijdag 5 juni. Hij werd net geen 83 jaar oud. De uitvaartplechtigheid gebeurde in intieme kring, in de aula van Uitvaartzorg Bael in de Stationsstraat in Haaltert. Nadien werd hij begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van Kerksken. Zijn laatste rit ging niet onopgemerkt voorbij. Met een sierlijke zwarte koets, vier zwarte paarden en begeleiders in aangepaste kledij, gevolgd door de mooiste wagens, ging zijn laatste tocht volledig in stijl richting zijn geboortedorp. Een groot doek met ‘Willy Michiels bedankt’ en de belangstelling die er was, illustreerden hoe geliefd Michiels was in Groot-Haaltert.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.