KSA Sint-Lut op kamp in Meeuwen-Gruitrode Claudia Van den Houte Rutger Lievens

24 juli 2019

13u30 4

KSA Sint-Lut Haaltert is op kamp geweest naar Meeuwen-Gruitrode in Limburg. Ze bezorgden ons deze leuke foto’s. Er namen in totaal zo’n 60 kinderen deel aan het kamp. Ze deden er allerlei spelletjes en andere activiteiten, leefden zich uit met verf en genoten er van de natuur. Het kamp duurde tien dagen. De laatste avond werd afgesloten met een kampvuur, dansjes, mopjes en toneeltjes.