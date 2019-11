Kop-staartaanrijding op expresweg Koen Baten

26 november 2019

14u53 10 Haaltert Op de N45 expresweg tussen Ninove en Aalst gebeurde dinsdagmorgen een kop-staartaanrijding tussen twee voertuigen. De bestuurders reden in de richting van Aalst toen het achteropkomende voertuig plots inreed op zijn voorligger.

Het ongeval gebeurde omstreeks 8.15 uur ter hoogte van Haaltert. Door de klap raakte een iemand gewond, maar de bestuurder is er niet erg aan toe. Beide voertuigen liepen wel aanzienlijke schade op door het ongeval en waren niet meer rijvaardig. Door het ongeval was er lichte verkeershinder richting Aalst. Een half uur later was de rijbaan opnieuw vrijgemaakt.