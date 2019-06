Knuffeldiertjes gaan de lucht in tijdens ‘Knuffelvliegen’ door modelluchtvaartclub The Little Wings Claudia Van den Houte

05 juni 2019

14u04 0 Haaltert Modelluchtvaartclub The Little Wings vzw organiseert op pinkstermaandag een dag ‘Knuffelvliegen’ op haar terrein langs de Kambaan in Heldergem.

Tijdens deze familiedag kunnen kinderen hun knuffeldiertje of lievelingspop een luchtdoop laten maken met een radiobestuurd modelvliegtuig, helikopter of zweeftoestel. “Na de landing krijgt de knuffel natuurlijk ook een vliegbrevet als bewijs dat hij heeft gevolgen”, vertelt Willy Bogaert van The Little Wings. “We zorgen ook voor randanimatie voor de kinderen met onder meer een springkasteel. In de loop van de namiddag zullen enkele van onze toestellen ook snoep droppen voor de kinderen.”

Het ‘Knuffelvliegen’ vindt plaats op pinkstermaandag 10 juni van 14 uur tot 17 uur aan de Kambaan in Heldergem. Het evenement is gratis en toegankelijk voor iedereen. Inschrijvingen en meer info via www.thelittlewings.be.