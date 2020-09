KLJ Kerksken hangt ballon aan elke brievenbus om startdag te promoten: 300 ballonnen in heel het dorp Claudia Van den Houte

12 september 2020

17u08 42 Haaltert De jeugdbeweging KLJ Kerksken heeft vrijdagavond aan alle brievenbussen in Kerksken een rode ballon gehangen. De jongeren deden dat om hun startdag te promoten.

“Het gaat in totaal om 300 ballonnen”, vertelt KLJ-begeleider Jurgen De Nul. “Door de coronacrisis zijn we op zoek gegaan naar een manier om KLJ Kerksken te promoten. Ook voor ons als jeugdbeweging is de coronacrisis moeilijk geweest. Zo konden we bijvoorbeeld geen eetfestijn of fuif organiseren. Door deze ballonactie zien de mensen dat KLJ Kerksken er nog steeds is.”

De startdag vindt morgen, zondag 13 september, van 14 tot 17 uur plaats voor kinderen van zes tot twaalf jaar en op zondag 20 september van 14 tot 17 uur voor kinderen ouder dan twaalf jaar in de Ferdinand van Hoeymissenstraat 8A in Kerksken.