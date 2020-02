Kleuters kunnen ravotten in sporthal tijdens kleuterhappening Claudia Van den Houte

05 februari 2020

14u32 3 Haaltert In de sporthal van Denderhoutem kunnen kinderen van 3 tot 6 jaar op dinsdag 25 februari, tijdens de krokusvakantie, komen ravotten.

De sporthal zal die dag gevuld zijn met springkastelen, parcours, reuzenblokken, fietsjes en nog veel meer. De kinderen kunnen zich een hele namiddag uitleven onder begeleiding van hun ouders of grootouders. De prijs bedraagt 5 euro per kind. Volwassenen mogen gratis binnen. Sportschoenen zijn verplicht voor iedereen en pas binnen aan te trekken, ter bescherming van de sportvloer. De kleuterhappening vindt op dinsdag 25 februari van 14 tot 17 uur plaats in de sporthal, Pastorijweg 23 in Denderhoutem. Vooraf inschrijven hoeft niet.