Kleuters Ekentschooltje krijgen MUG van ASZ op bezoek

24 januari 2020

16u50 1 Haaltert De kleuters van het wijkschooltje Ekent van de Vrije Basisschool Sint-Gorik langs de Hoogkouterbaan in Haaltert kregen speciaal bezoek over de vloer. De MUG van het ASZ Aalst kwam langs op school.

De jongste kleuters van de klas van juf Veronique hadden al een hele week rond het thema ‘ziek zijn/dokter’ gewerkt, waarbij ze experimenteerden met spuitjes, pleisters en verbanden. Het bezoek van de echte MUG van het ASZ Aalst was het hoogtepunt van de week. De leergierige kleuters kwamen alles te weten over de medische toestellen en het materiaal dat gebruikt wordt tijdens de interventies. Zo toonde een echte urgentieverpleegkundige hoe er zuurstof wordt toegediend, welke hulpmiddelen er gebruikt worden bij een ongeval en kregen de kleuters ook uitleg over hoe kindjes verzorgd worden als ze op de spoedafdeling opgenomen worden. Tot slot maakten ze ook een ritje.

“Het bezoekje zelf stelt de kleuters hopelijk ook gerust voor het geval ze ooit voor verzorging of onderzoek naar het ziekenhuis zouden moeten”, klinkt het bij de school.