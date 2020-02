Kleuters Ekent-basisschool bezoeken studio radio PROS Claudia Van den Houte

19 februari 2020

09u06 0 Haaltert De derde kleuterklas van het wijkschooltje Ekent van de Vrije Basisschool Sint-Gorik in Haaltert is op bezoek geweest bij radio PROS in Heldergem.

De kleuters mochten plaatsnemen achter de microfoon in de studio van de lokale radio. Twintig aanstaande radiomakertjes kwamen samen met enkele juffen de PROS-medewerkers bijstaan. De videostream van radio PROS kon met moeite volgen want ouders en grootouders zaten er volop naar te kijken om de belevenissen van hun zoon of dochter te zien. Er werd gezongen en gedanst in de studio op de tonen van K3, Kabouter Plop en meer. Voor de PROS-medewerkers was het nieuw om een kleuterklas op bezoek te hebben. Een vijfde of zesde leerjaar waren ze al gewoon. “Het werd echt een leuke bedoening, die voor herhaling vatbaar is. Al bewonder ik de kleuterleidsters wel die dagelijks zo’n bende in toom houden”, lacht PROS-dj Pieter Van Banden.