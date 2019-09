Kleinste café van Haaltert heeft zijn eigen bier Claudia Van den Houte

16 september 2019

18u58 0 Haaltert Mangini’s Cafeeken in Kerksken heeft sinds kort zijn eigen bier. Het café in de Boekentstraat is waarschijnlijk het kleinste café van (groot-)Haaltert.

“Zo’n twee jaar geleden was ik een zaak gestart in keukens en decoratie”, vertelt zaakvoerder Gino Mannaert. “Er passeerden sindsdien veel wandelaars en fietsers, die me vaak vroegen of ze hier iets konden drinken. Zo ben ik in mei 2018 van start gegaan met een café. Decoratie doe ik ook nog steeds.” Het café heeft iets weg van een gezellige woonkamer en is ook niet groter. “Mijn huisje heeft in totaal een oppervlakte van 145 vierkante meter. Daarvan is 48 vierkante meter café.”

Het café heeft met ‘Mangini’ een eigen bier. Het is een goudblond en smaakvol degustatiebier van hoge gisting met een mooie balans tussen bitterheid en fruitigheid. “Ik ben naar West-Vlaanderen getrokken om het bier te laten maken. Daardoor is de smaak verschillend van andere streekbieren. De meeste streekbieren zijn in dezelfde brouwerijen gemaakt en hebben allemaal dezelfde basis. Ik heb vooral mijn buurman en mijn zwager laten proeven, want zelf ben ik eigenlijk niet zo’n bierdrinker. Op basis van hun bevindingen, werd er een proefbier gemaakt, dat na goedkeuring in productie is gegaan.”

Het bier is al op verschillende plaatsen te verkrijgen, zoals in ‘t Kruimeltje, in De Snoepfabriek - waar het in geschenkmanden wordt verwerkt -, in ‘t Dorpshuys en in café Ter Groene Poorte. “Binnenkort leveren we ook in het buitenland, aan B&B Le Vieux Presbytère in Frankrijk.”

Mangini’s Cafeeken is op vrijdag open vanaf 16 uur en op zaterdag en zondag vanaf 14 uur. Op 11, 12 en 13 oktober vindt er een Oktoberfest plaats, telkens vanaf 18 uur.