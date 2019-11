Kinderen kunnen tekening deponeren voor Sint in ‘Sintbus’ Claudia Van den Houte

04 november 2019

12u38 1 Haaltert De kinderen van Haaltert kunnen een tekening voor de Sint deponeren in één van de Sintbussen en krijgen dan een cadeautje.

De leerlingen van de kleuterklassen tot en met het derde jaar van de Haaltertse scholen hebben allemaal een Sinterklaas-kleurplaat gekregen. Die werden bedeeld tijdens de Dag van de Jeugdbeweging. De ingekleurde tekeningen kunnen gepost worden in de Sintbussen die momenteel staan opgesteld in de bibliotheek van Haaltert in de Achterstraat, in het (nieuwe) bibfiliaal in de Nieuwstraat in Denderhoutem, in de Spelotheek in de Donkerstraat in Haaltert en in de sporthal in de Pastorijweg in Denderhoutem. Iedereen die zijn of haar tekening komt bussen, krijgt een cadeautje. Nadien wordt er met de tekeningen een collage gemaakt in het gemeentehuis. De Sintbussen staan er nog tot en met 6 december. De actie is een initiatief van Huis van het kind en de Jeugddienst Haaltert.